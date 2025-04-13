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19:51, 13 апреля 2025Мир

Трамп пошутил над Байденом

Трамп заявил, что он всегда доступен для журналистов, в отличие от Байдена
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп сравнил свой график и стиль общения с прессой со своим предшественником Джо Байденом. Соответствующее видео опубликовано в X.

«В отличие от Байдена, я всегда доступен. Думаете, Байден стал бы давать интервью в два часа ночи?» — пошутил политик, общаясь с журналистами поздно ночью. Следом он пошутил, что экс-лидер Соединенных Штатов не стал бы общаться с прессой и в 9 часов утра.

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал отказаться от позиции, продвигаемой Байденом, согласно которой американские ценности изначально были вредными и угнетающими. Об этом стало известно из указа нынешнего главы США.

Перед этим Трамп также заявил, что приходится разбираться с последствиями работы его предшественника. При этом он назвал Байдена худшим президентом Америки.

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