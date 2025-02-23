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01:22, 23 февраля 2025Мир

Трамп рассказал о способности Байдена превращать все в дерьмо

Трамп заявил, что ему до сих пор приходится разгребать последствия Байдена
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Craig Hudson / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему до сих про приходится разгребать последствия работы его предшественника Джо Байдена. Трансляция выступления велась на Fox News.

«[Байден] худший президент в истории США. Мне приходится расхлебывать его бардак. Все, к чему он прикасался, превращалось в дерьмо», — сказал он.

Ранее Трамп рассказал, что Байден не должен был вступать в конфликт вокруг Украины. «Байдену не следовало втягивать нас в этот бардак. У нас был некомпетентный президент», — отметил он.

9 февраля Трамп заявил, что Байден был полным позором для США.

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