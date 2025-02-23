Трамп рассказал о способности Байдена превращать все в дерьмо

Трамп заявил, что ему до сих пор приходится разгребать последствия Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему до сих про приходится разгребать последствия работы его предшественника Джо Байдена. Трансляция выступления велась на Fox News.

«[Байден] худший президент в истории США. Мне приходится расхлебывать его бардак. Все, к чему он прикасался, превращалось в дерьмо», — сказал он.

Ранее Трамп рассказал, что Байден не должен был вступать в конфликт вокруг Украины. «Байдену не следовало втягивать нас в этот бардак. У нас был некомпетентный президент», — отметил он.

9 февраля Трамп заявил, что Байден был полным позором для США.