Трамп рассказал о способности Байдена превращать все в дерьмо

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему до сих про приходится разгребать последствия работы его предшественника Джо Байдена. Трансляция выступления велась на Fox News.
«[Байден] худший президент в истории США. Мне приходится расхлебывать его бардак. Все, к чему он прикасался, превращалось в дерьмо», — сказал он.
Ранее Трамп рассказал, что Байден не должен был вступать в конфликт вокруг Украины. «Байдену не следовало втягивать нас в этот бардак. У нас был некомпетентный президент», — отметил он.
9 февраля Трамп заявил, что Байден был полным позором для США.