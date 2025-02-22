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08:03, 22 февраля 2025Мир

Трамп раскрыл ошибку Байдена вокруг Украины

Трамп: Байдену не следовало втягивать США в конфликт вокруг Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, какую ошибку допустил предыдущий глава американской администрации Джо Байден. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что Байдену не следовало втягивать США в конфликт вокруг Украины

«Байдену не следовало втягивать нас в этот бардак. У нас был некомпетентный президент, который втянул нас в этот бардак», — отметил он.

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Американский президент добавил, украинский конфликт в большей степени влияет на Европу, чем на США. «Это меньше влияет на нас, поскольку нас разделяет <...> океан», — заключил Трамп.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Джо Байден в 2021 году предлагал отложить принятие Украины в НАТО. «Он мне предложил именно это — отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она еще не готова», — сообщил он.

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