Трамп раскрыл ошибку Байдена вокруг Украины

Трамп: Байдену не следовало втягивать США в конфликт вокруг Украины

Президент США Дональд Трамп рассказал, какую ошибку допустил предыдущий глава американской администрации Джо Байден. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что Байдену не следовало втягивать США в конфликт вокруг Украины

«Байдену не следовало втягивать нас в этот бардак. У нас был некомпетентный президент, который втянул нас в этот бардак», — отметил он.

Американский президент добавил, украинский конфликт в большей степени влияет на Европу, чем на США. «Это меньше влияет на нас, поскольку нас разделяет <...> океан», — заключил Трамп.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Джо Байден в 2021 году предлагал отложить принятие Украины в НАТО. «Он мне предложил именно это — отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она еще не готова», — сообщил он.