Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:46, 26 декабря 2024Мир

Путин рассказал о давнем предложении Байдена отложить принятие Украины в НАТО

Путин: Байден в разговоре в 2021 году предлагал отложить принятие Украины в НАТО
Семен Александров (редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Путиным еще в 2021 году предлагал отложить принятие Украины в НАТО. Об этом рассказал российский лидер, сообщает ТАСС.

«Он мне предложил именно это — отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она еще не готова», — заявил он.

Ранее экс-сотрудник Госдепартамента Самуэль Чарап отметил, что ни уходящая администрация Джо Байдена, ни будущая команда избранного президента США Дональда Трампа не готовы предложить Украине вступить в Североатлантический альянс ни во время конфликта, ни после него.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о повторном применении «Орешника»

      На Украине повторно отправили в СИЗО бывшего начальника одесского ТЦК

      Елена Летучая обнажила грудь в кафе

      Путин назвал главное последствие разрыва газовой сделки с Украиной

      Израиль вывел из строя два порта в Йемене

      Российского военного осудили за хищение системного блока из магазина

      В США призвали Конгресс не допустить возвращение Трампа к власти

      Путин запретил тратить маткапитал на один вид жилья

      Россиян призвали отказаться от чайных пакетиков

      Кадыров наградил пятерых Кадыровых

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше