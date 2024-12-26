Путин: Байден в разговоре в 2021 году предлагал отложить принятие Украины в НАТО

Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Путиным еще в 2021 году предлагал отложить принятие Украины в НАТО. Об этом рассказал российский лидер, сообщает ТАСС.

«Он мне предложил именно это — отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она еще не готова», — заявил он.

Ранее экс-сотрудник Госдепартамента Самуэль Чарап отметил, что ни уходящая администрация Джо Байдена, ни будущая команда избранного президента США Дональда Трампа не готовы предложить Украине вступить в Североатлантический альянс ни во время конфликта, ни после него.