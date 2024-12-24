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10:39, 24 декабря 2024Мир

В США высказались о готовности Трампа предложить Украине вступить в НАТО

FA: ни Байден, ни Трамп не готовы предложить Украине вступить в НАТО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell / Reuters

Ни уходящая администрация Джо Байдена, ни будущая команда избранного президента США Дональда Трампа не готовы предложить Украине вступить в Североатлантический альянс ни во время конфликта, ни после него. Такое мнение выразил экс-сотрудник Госдепартамента Самуэль Чарап в статье для журнала Foreign Affairs (FA).

«Киев ищет гарантии безопасности в форме вступления страны в НАТО. Но ни администрация Байдена, ни будущая администрация Трампа не готовы предложить такую ​​возможность ни во время конфликта, ни сразу после него. Более того, предотвращение вступления Украины в военный блок было одним из важных вопросов для российской политики на протяжении десятилетий», — отметил аналитик.

По мнению Чарапа, вступление Украины в НАТО — это «неуклюжий политический инструмент» для прекращения кризиса, даже в том случае, если бы членство в альянсе было «реальной возможностью». Он подчеркнул, что процедура потребовала бы одобрения 32 парламентов стран — участниц, что заняло бы «в лучшем случае месяцы». Эксперт также указал на то, что вступление в блок подразумевает реализацию Киевом множества реформ, которые «не имеют ничего общего с разрешением конфликта».

Ранее Чарап заявил, что грядущий радикальный сдвиг в подходе США к конфликту на Украине может оживить переговоры по его урегулированию.

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