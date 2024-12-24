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10:22, 24 декабря 2024Мир

В США рассказали о способном оживить переговоры по Украине радикальном сдвиге

FA: грядущий радикальный сдвиг в подходе США может оживить переговоры по Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Грядущий радикальный сдвиг в подходе США к конфликту на Украине может оживить переговоры по его урегулированию. Об этом рассказал экс-сотрудник Госдепартамента США Сэмюэл Чарап в статье для Foreign Affairs (FA).

По его словам, в отличие от администрации действующего американского лидера Джо Байдена, которая придерживалась непоколебимой поддержки Украины, не настаивая на определенном завершении конфликта, команда избранного президента США Дональда Трампа сосредоточится именно на урегулировании конфликта.

«Этот грядущий радикальный сдвиг в подходе США к войне может оживить переговоры, которые фактически бездействовали с апреля 2022 года», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что это особенно актуально для Украины, которая в течение двух лет теряла территории, людей и производственные мощности в сфере энергетики и нуждается в срочной помощи.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что избранный президент США Дональд Трамп потеряет интерес к Украине из-за ее слабости. Он также напомнил, что атаки украинских дронов по российским городам также показывают, что положение Украины усугубляется.

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