Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: слабость Украины вызовет отторжение у Трампа

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что избранный президент США Дональд Трамп потеряет интерес к Украине из-за ее слабости. Об этом он высказался в эфире YouTube‑канала Dialogue Works.

Джонсон предрек потерю интереса Трампа к Украине и усомнился, что будучи слабой, страна« может быть хоть сколько-нибудь привлекательной» для политика. Он также напомнил, что атаки украинских дронов по российским городам также показывают, что положение Украины усугубляется.

«Они атакуют гражданские объекты. Это знак слабости», — заключил экс-аналитик ЦРУ.

Ранее Трамп заявил, что будет ждать встречи с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы провести переговоры по решению конфликта на Украине. По словам политика, если бы он был главой государства вместо действующего президента США Джо Байдена, то не допустил бы начала украинского кризиса.