Трамп потребовал изменений в отношении американских ценностей

Трамп потребовал отказаться от позиции о вредных и угнетающих ценностях США

Президент США Дональд Трамп потребовал отказаться от позиции, продвигаемой бывшим американским лидером Джо Байденом, будто американские ценности изначально были вредными и угнетающими. Об этом стало известно из указа Трампа, опубликованного на официальном сайте Белого дома.

«За последнее десятилетие американцы стали свидетелями согласованных и широкомасштабных усилий по переписыванию истории нашей страны, заменяя объективные факты искаженным повествованием, движимым идеологией, а не правдой», — говорится в документе.

В тексте уточняется, что в рамках исторического пересмотра наследие США по продвижению свободы реконструируется как «изначально расистское, сексистское и угнетательское», а данную «губительную идеологию» продвигала предыдущая администрация.

Трамп также потребовал перемен в работе Смитсоновского института, под эгидой которого в Вашингтоне работают исторические и другие музеи, поскольку институт, по его мнению, попал под влияние расово-центричной идеологии и способствовал распространению мнений, в рамках которых американские и западные ценности изображены как изначально вредные и угнетающие.

Ранее глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск предложил запретить сравнения Трампа с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини. По его словам, американский лидер не начинает войны, а наоборот, он заканчивает их.