Маск предложил запретить сравнивать Трампа с Гитлером

Маск: За сравнение Трампа с Гитлером следует привлекать к ответственности

Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск предложил запретить сравнения президента США Дональда Трампа с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Президент [Трамп] никого не убил, не начал войны, наоборот, он заканчивает их. Они продвигают ложь. Нужно привлечь людей к ответственности за эту ложь», — сказал бизнесмен.

Маск подчеркнул, что именно подобная ложь о Трампе привела к покушению на него.

Ранее Маск спрогнозировал смерть США в случае, если не будет «революции». По его словам, США нужно провести серьезное сокращение бюджетных расходов и правительственного аппарата, иначе «корабль "Америка" утонет».