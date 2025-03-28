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02:45, 28 марта 2025Мир

Маск спрогнозировал смерть США без «революции»

Маск: Корабль «Америка» может утонуть, если не будет революции
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Samuel Corum / Consolidated News Photos / Global Look Press

Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск спрогнозировал смерть США в случае, если не будет «революции». Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, США нужно провести серьезное сокращение бюджетных расходов и правительственного аппарата, сравнимое по масштабам с получением независимости от Великобритании. Он отметил, что в противном случае «корабль "Америка" утонет».

«Это революция. Это, возможно, крупнейшая революция в правительстве со времен, собственно, революции. В конце этой работы Америка будет в гораздо лучшей форме», — сказал Маск.

Ранее Маск заявил, что конфликт на Украине завершится договоренностью о мире. «Люди, которые не хотят договариваться с Россией, не предлагают ничего взамен», — отметил бизнесмен.

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