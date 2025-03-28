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02:37, 28 марта 2025Мир

Маск спрогнозировал исход конфликта на Украине

Маск заявил, что кризис на Украине завершится договоренностью о мире
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Конфликт на Украине завершится договоренностью о мире, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. На эту тему он высказался в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, усилия президента США Дональда Трампа — единственное, что позволит добиться урегулирования украинского кризиса. «Люди, которые не хотят договариваться с Россией, не предлагают ничего взамен», — отметил бизнесмен.

Ранее Маск заявил, что мир является правильным выбором для США и Украины. Таким образом он отреагировал на обвинение в адрес Трампа в предательстве Киева.

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