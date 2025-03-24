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09:02, 24 марта 2025Мир

Маск ответил на обвинение в предательстве Украины Трампом

Илон Маск назвал мир правильным выбором для США и Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Reuters

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что мир является правильным выбором для США и Украины. Об этом он написал в социальной сети X.

Таким образом Маск ответил на публикацию одного из пользователей X, который обвинил президента США Дональда Трампа в предательстве Украины. При этом он не уточнил, в чем именно это выразилось. В ответ на пост Маск назвал мир правильным выбором для США и Украины

«Мы оглянемся на это через несколько лет и поймем, что мир был правильным выбором для Украины и Америки. Запомните мои слова», — подчеркнул он.

Ранее в США заявили о приближении мира на Украине. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.

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