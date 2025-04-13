Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:34, 13 апреля 2025Мир

Слова Макрона о России вызвали недоумение во Франции

Политик Филиппо удивился призыву Макрона принудить Россию к прекращению огня
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо удивился словам главы республики Эммануэля Макрона о необходимости принудить Россию к прекращению огня. Публикацию он разместил в соцсети X.

Президент Франции в своем посте призвал к решительным мерам для того, чтобы навязать России прекращение огня. При этом, по словам Макрона, Франция неустанно работает над этим вместе со своими союзниками.

«Что это значит?! "Навязать" прекращение огня, отправив еще больше оружия, денег и даже французских солдат на Украину?» — возмутился в ответ Филиппо. Политик также обвинил французского лидера в том, что своими действиями он приближает не перемирие, а третью мировую войну.

Ранее аналитик Центра политических исследований Sciences Po в Париже Брюно Котре заявил, что Макрону теперь доверяет лишь каждый четвертый француз. В частности, по мнению эксперта, избиратели не верят, что французский лидер сможет принять решительные меры в отношении конфликта на Украине.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили сбор военных в месте удара ВС России в Сумах

    Власти Украины назвали число погибших в Сумах

    Слова Макрона о России вызвали недоумение во Франции

    Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА ВСУ над Брянской и Курской областями

    Пробравшиеся в тыл ВСУ у Суджи российские бойцы раскрыли детали операции «Поток»

    Опубликовано видео с жалобами командира ВСУ на мобилизованных

    Трамп пошутил над Байденом

    Панарин обратился с просьбой к ФНС из-за долга

    Стало известно о грозящем экс-замминистра обороны Иванову новом уголовном деле

    Российская стюардесса показала разгромленный мигрантами самолет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше