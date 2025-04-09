Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:55, 9 апреля 2025Мир

Французы утратили веру в Макрона

Политолог Котре: Макрону доверяет лишь каждый четвертый француз
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Ludovic Marin / Pool via Reuters

Президенту Франции Эммануэлю Макрону, к которому когда-то избиратели относились как к влиятельной политической фигуре, теперь доверяет лишь каждый четвертый француз. Об этом заявил аналитик Центра политических исследований Sciences Po в Париже Брюно Котре, передает Politico.

«Недовольство огромно, и оно присутствует не только среди [сторонников] "Национального объединения" и "Непокоренной Франции". Есть общее ощущение, что [французская] демократия неэффективна», — сказал Котре.

Так политолог прокомментировал данные проведенного Sciences Po исследования, согласно которому лишь 28 процентов французов считают, что демократия в их стране работает хорошо. Отмечается, что эта цифра существенно ниже, чем в Италии, Германии и Нидерландах.

По мнению Котре, избиратели не верят, что Макрон сможет предотвратить надвигающийся парламентский кризис, а также принять решительные меры в отношении конфликта на Украине. Не верят французы и в то, что президент сможет жестко ответить на введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины.

Ранее стало известно, что более 60 процентов французов посчитали необоснованным приговор, вынесенный главному оппоненту Макрона, лидеру парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    Обсудить
    Последние новости

    Ефремов дал первый комментарий после освобождения из колонии

    Решение звезды 90-х отречься от дочерей объяснили

    Руководителя УФСИН российского региона арестовали на два месяца

    У россиян появился новый быстрорастущий способ заработка

    Россия вышлет двух румынских дипломатов

    Киркоров поговорил с Петросяном и бросил курить

    Задержание призывавшего совершать теракты в отношении россиян мужчины попало на видео

    Военкоры сообщили о начале штурма ВС России населенного пункта в ДНР

    На Украине закупили куриные ножки для противостояния одной угрозе

    Залысины неожиданно стали трендом у мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше