Большинство французов не поддержали приговор Ле Пен

Le Figaro: Более 60 процентов французов не считают обоснованным приговор Ле Пен

Более 60 процентов французов не считают обоснованным вынесенный лидеру парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговор. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Le Figaro.

Согласно данным исследования, 62,11 процента респондентов не считают обоснованным пятилетний запрет Ле Пен избираться в органы власти Франции. Процент опрошенных французов, согласных с вердиктом суда составил при этом 37,89 процента.

Кроме того, более 63 процентов французов одобряют намерение Ле Пен баллотироваться в президенты, несмотря на судимость.

Ранее Ле Пен заявила, что власти Франции применили «атомную бомбу» против правой оппозиции, чтобы победить на президентских выборах 2027 года. Она отметила, что французскому лидеру Эммануэлю Макрону не удастся сдержать рост правых сил.