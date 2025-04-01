Ле Пен назвала свой приговор атомной бомбой

Ле Пен: Власти Франции применили «атомную бомбу», чтобы победить в 2027 году

Власти Франции применили «атомную бомбу» против правой оппозиции, чтобы победить на президентских выборах 2027 года. Об этом заявила лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, комментируя свой приговор, передает ее слова агентство Reuters.

«Система достала атомную бомбу. Если она использует против нас настолько мощное оружие, то это, очевидно, потому что мы находимся на грани победы на выборах», — отметила политик.

Ле Пен подчеркнула, что президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся сдержать рост правых сил и они отстоят интересы своих избирателей в ближайшей предвыборной кампании.

Ранее стало известно, что более 40 процентов французов считают, что приговор Ле Пен был вынесен с целью не допустить ее участия в президентских выборах 2027 года. При этом приблизительно столько же респондентов указали, что поддерживают решение суда.