Французы высказались о приговоре Ле Пен

BFMTV: 42 процента французов считают приговор Ле Пен попыткой помешать ей

Более 40 процентов французов считают, что приговор лидеру парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен был вынесен с целью не допустить ее участия в президентских выборах 2027 года, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на результаты опроса, проведенного для него компанией Elabe.

Согласно результатам опроса, 42 процента его участников восприняли решение суда как попытку помешать Ле Пен баллотироваться на следующих президентских выборах, которые состоятся в 2027 году. Напротив, одобрительно о приговоре высказались 57 процентов респондентов.

Большая часть опрошенных французов, 42 процента, удовлетворены решением суда, в то время как 29 процентов им недовольны, а еще 29 процентов отнеслись к нему безразлично.

31 марта парижский суд признал Ле Пен и восьмерых депутатов от «Национального объединения» виновными по делу о парламентских ассистентах. Политика приговорили к лишению свободы на четыре года, два из которых будут условными, и запрету избираться на государственные должности в течение пяти лет.