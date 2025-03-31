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12:10, 31 марта 2025Мир

Парижский суд вынес вердикт по делу Ле Пен

Суд в Париже признал Ле Пен виновной по делу об ассистентах
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Суд в Париже признал Марин Ле Пен и восемь депутатов от правой партии «Национальное объединение» виновными по делу о парламентских ассистентах. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд признал Ле Пен и восемь депутатов от "Национального объединения" виновными в присвоении средств, которые предназначались для найма ассистентов в Европейский парламент (ЕП)», — передает агентство.

30 сентября 2024 года начался суд над Ле Пен, ее отцом и еще 23 членами объединения по обвинениям в «нецелевом использовании общественных средств» Европейского союза (ЕС) в 2004-2016 годах. Их обвиняют в использовании денег Европарламента (ЕП) для оплаты работы парламентских ассистентов, которые на самом деле работали на «Национальное объединение». Общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро.

Признание Ле Пен виновной грозит ей 10 годами лишения свободы, штрафом размере 1 миллиона евро, а также запретом избираться в органы власти в течение 5-10 лет. В этом случае она не сможет принять участие в выборах президента Франции 2027 года.

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