Во Франции начинается суд над Марин Ле Пен. Ее участие в президентских выборах оказалось под угрозой

Марин Ле Пен рискует потерять право участвовать в выборах президента в 2027 году

Лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен рискует потерять право участвовать в выборах президента в 2027 году — в понедельник, 30 сентября, начинается судебный процесс против нее и некоторых членов ее партии по делу об отмывании средств Европарламента.

Политика обвиняют в «нецелевом использовании общественных средств» ЕС

Ле Пен, ее отца и еще 23 членов партии будут судить в коррекционном трибунале Парижа по обвинениям в «нецелевом использовании общественных средств» Евросоюза в 2004-2016 годах. Их обвиняют в использовании денег Европарламента (ЕП) для оплаты работы парламентских ассистентов, которые на самом деле работали на «Национальное объединение». Общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро.

Ле Пен, которая была евродепутатом в 2004-2017 годах и занимала должность президента партии в 2011-2021 годах, обвиняют, в том числе, в создании «централизованной системы» отмывания денег Европарламента.

Ле Пен может грозить тюремное заключение

Если Ле Пен признают виновной, ей может грозить до 10 лишения свободы, штраф в размере 1 миллиона евро, а также запрет избираться в органы власти в течение 5-10 лет. В этом случае она не сможет принять участие в выборах президента Франции 2027 года.

Однако, как отмечает радиостанция Franceinfo, эта мера может быть условной, а Ле Пен сможет обжаловать ее в апелляционном, а затем и в кассационном суде. При этом риск окончательного решения до выборов в мае 2027 года остается.

Слушания продлятся до 27 ноября. Решение должно быть вынесено в начале 2025 года.

17 сентября стало известно, что бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о начале процедуры импичмента президенту республики Эммануэлю Макрону. Как написали французские СМИ, бюро является высшим коллегиальным органом нижней палаты парламента, в котором в данный момент 12 из 22 его членов являются представителями левых партий. С предложением о выдвижении Макрону импичмента выступила левая коалиция «Непокорившаяся Франция».