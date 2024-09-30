Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:33, 30 сентября 2024Мир

Во Франции начинается суд над Марин Ле Пен. Ее участие в президентских выборах оказалось под угрозой

Марин Ле Пен рискует потерять право участвовать в выборах президента в 2027 году
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Yara Nardi / Reuters

Лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен рискует потерять право участвовать в выборах президента в 2027 году — в понедельник, 30 сентября, начинается судебный процесс против нее и некоторых членов ее партии по делу об отмывании средств Европарламента.

Материалы по теме:
«Империя — это всегда война» Как первый президент Франции стал ее последним монархом, проиграл битву и все потерял
«Империя — это всегда война»Как первый президент Франции стал ее последним монархом, проиграл битву и все потерял
2 декабря 2022
«Евросоюзу будет тяжело» Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
«Евросоюзу будет тяжело»Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
19 декабря 2022
Погромы и огонь на поражение. Как Франция оказалась на пороге гражданской войны после убийства подростка полицейским?
Погромы и огонь на поражение.Как Франция оказалась на пороге гражданской войны после убийства подростка полицейским?
4 июля 2023

Политика обвиняют в «нецелевом использовании общественных средств» ЕС

Ле Пен, ее отца и еще 23 членов партии будут судить в коррекционном трибунале Парижа по обвинениям в «нецелевом использовании общественных средств» Евросоюза в 2004-2016 годах. Их обвиняют в использовании денег Европарламента (ЕП) для оплаты работы парламентских ассистентов, которые на самом деле работали на «Национальное объединение». Общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро.

Ле Пен, которая была евродепутатом в 2004-2017 годах и занимала должность президента партии в 2011-2021 годах, обвиняют, в том числе, в создании «централизованной системы» отмывания денег Европарламента.

Материалы по теме:
«Такого еще не было!» В ЕС закончились выборы. Почему их результаты навсегда изменят жизнь европейцев?
«Такого еще не было!»В ЕС закончились выборы. Почему их результаты навсегда изменят жизнь европейцев?
10 июня 2024
«Правые уперлись в стеклянный потолок» Как итоги выборов во Франции изменят страну и повлияют на конфликт на Украине?
«Правые уперлись в стеклянный потолок»Как итоги выборов во Франции изменят страну и повлияют на конфликт на Украине?
9 июля 2024
«Началась мобилизация Европы» Как меняется Евросоюз из-за противостояния с Россией и конфликта на Украине?
«Началась мобилизация Европы»Как меняется Евросоюз из-за противостояния с Россией и конфликта на Украине?
5 мая 2024

Ле Пен может грозить тюремное заключение

Если Ле Пен признают виновной, ей может грозить до 10 лишения свободы, штраф в размере 1 миллиона евро, а также запрет избираться в органы власти в течение 5-10 лет. В этом случае она не сможет принять участие в выборах президента Франции 2027 года.

Однако, как отмечает радиостанция Franceinfo, эта мера может быть условной, а Ле Пен сможет обжаловать ее в апелляционном, а затем и в кассационном суде. При этом риск окончательного решения до выборов в мае 2027 года остается.

Слушания продлятся до 27 ноября. Решение должно быть вынесено в начале 2025 года.

17 сентября стало известно, что бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о начале процедуры импичмента президенту республики Эммануэлю Макрону. Как написали французские СМИ, бюро является высшим коллегиальным органом нижней палаты парламента, в котором в данный момент 12 из 22 его членов являются представителями левых партий. С предложением о выдвижении Макрону импичмента выступила левая коалиция «Непокорившаяся Франция».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Во Франции начинается суд над Марин Ле Пен. Ее участие в президентских выборах оказалось под угрозой

      Индекс биржи Токио резко снизился на фоне заявлений будущего премьера Японии

      Полицейские задержали россиян за незаконную добычу тонны икры

      Два беспилотника ВСУ сбиты над российским регионом

      Пленный боец ВСУ сравнил украинцев с рабами

      Россиянин описал жителей Германии фразой «бухают как не в себя»

      Российский офицер заявил об отсутствии шансов на оборону у ВСУ

      «Эспаньола» сообщила о взломе РЭБ ВСУ в ДНР

      Группа бойцов ВСУ сдалась в плен после шестидневного ожидания эвакуации

      Защита подаст жалобу на возбуждение дела против экс-мэра Сочи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше