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04:51, 30 сентября 2024Мир

Участие Ле Пен в выборах оказалось под угрозой

В Париже 30 сентября начинается суд над Марин Ле Пен
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Участие главы французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в президентских выборах оказалось под угрозой — в понедельник, 30 сентября, начинается судебный процесс против нее и некоторых членов ее партии по делу об отмывании средств Европарламента путем якобы фиктивного найма ассистентов депутатов ЕП. Об этом сообщает РИА Новости.

Ле Пен, ее отца и еще 23 членов партии будут судить в коррекционном трибунале Парижа. Политика обвиняют, в том числе, в создании «централизованной системы» отмывания денег Европарламента, общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро.

Если Ле Пен признают виновной, ей может грозить до 10 лишения свободы, штраф в размере 1 миллиона евро и невозможность избираться в органы государственной власти в течение 5-10 лет. В этом случае она не сможет принять участие в президентской гонке 2027 года.

Ранее Бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о начале процедуры импичмента президента республики. Бюро является высшим коллегиальным органом нижней палаты парламента страны, в данный момент 12 из 22 его членов представляют левые партии. С предложением о выдвижении Эммануэлю Макрону импичмента выступила левая коалиция «Непокорившаяся Франция».

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      Марина Совина
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