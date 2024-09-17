Макрону выдвинут импичмент

Parisien: бюро Нацсобрания Франции одобрило начало процедуры импичмента Макрона

Бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о начале процедуры импичмента президента республики Эммануэля Макрона. Об этом сообщает газета le Parisien.

«Бюро Национального собрания утвердило начало процедуры отстранения Макрона от власти», — передает издание.

Авторы материала добавили, что Бюро является высшим коллегиальным органом нижней палаты парламента, в котором в данный момент 12 из 22 его членов являются представителями левых партий. Предложение о выдвижении Макрону импичмента выдвинула левая коалиция «Непокорившаяся Франция».

Ранее стало известно, что Национальное собрание Франции рассмотрит резолюцию об отставке Макрона. Предложение было выдвинуто в нижней палате парламента после того, как французский лидер отказался допускать участие партии «Непокорившаяся Франция» в формировании правительства, несмотря на победу левой коалиции на выборах.