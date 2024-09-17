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00:28, 17 сентября 2024Мир

Парламент Франции рассмотрит резолюцию об отставке Макрона

Парламент Франции 17 сентября рассмотрит резолюцию об импичменте Макрона

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Национальное собрание Франции, нижняя палата парламента страны, во вторник, 17 сентября, рассмотрит резолюцию об отставке французского президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РИА Новости.

Данное предложение было выдвинуто левой партией «Непокорившаяся Франция» после того, как Макрон отказался допускать участие этой партии в формировании правительства, несмотря на победу левой коалиции на выборах. Резолюцию поддержали 81 депутат, из которых 72 — члены «Непокорившейся Франции».

Бюро должно признать резолюцию об импичменте приемлемой, после чего текст резолюции должен быть одобрен законодательной комиссией. После этого за документ должны проголосовать две трети депутатов Нацсобрания (385 голосов), затем — две трети Сената (232 голоса), после чего обе палаты парламента соберутся на совместное заседание, на котором резолюцию должны поддержать 617 депутатов из 925.

Ранее политический аналитик и бывший евродепутат от Франции Эмерик Шопрад оценил шансы Марин Ле Пен стать президентом. По его словам, Ле Пен могла бы победить на выборах президента Франции в 2027 году, но ей будет сложно.

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      Артём Верейкин
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