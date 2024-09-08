Во Франции оценили шансы Ле Пен стать президентом

Аналитик Шопрад: Ле Пен могла бы победить на выборах президента Франции

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен могла бы победить на выборах президента Франции в 2027 году, но ей будет сложно. Такое мнение выразил политический аналитик, бывший евродепутат от Франции Эмерик Шопрад, передает РИА Новости.

По словам аналитика, действующий президент Франции Эммануэль Макрон не сможет пойти на третий срок. «Самое важное, что нужно знать: может ли "Национальное объединение" выиграть президентские выборы? Я бы сказал, что теперь это возможно», — оценил Шопрад шансы Ле Пен стать президентом.

При этом экс-депутат заявил, что лидеру «Национального объединения» будет непросто одержать победу, поскольку ей будут мешать представители старой системы власти. Шопрад также выразил надежду, что в случае победы Ле Пен внешняя политика Франции изменится, и Париж сможет восстановить диалог с Москвой.

Ранее стало известно, что прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании. Уточнялось, что речь идет о превышении лимитов расходов на кампанию во время президентских выборов 2022 года.