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09:42, 9 июля 2024Мир

Прокуратура Парижа начала расследование против Марин Ле Пен

BFMTV: прокуратура Парижа начала расследование против Марин Ле Пен
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Kevin Coombs / Reuters

Прокуратура Парижа начала расследование против лидера фракции «Национальное объединение» в нижней палате парламента Франции Марин Ле Пен по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании 2022 года. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Решение было принято после доклада, опубликованного в апреле прошлого года Национальной комиссией по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP). Во время каждых выборов кандидатам запрещается превышать лимит расходов, установленный законом», — отмечается в материале.

Конкретная причина расследования против Ле Пен не указывается, однако уточняется, что речь идет о превышении лимитов расходов на кампанию во время президентских выборов 2022 года. Телеканал подчеркивает, что, согласно докладу, правый политик не была единственной, кто нарушал правила, и могут быть начаты новые расследования против других кандидатов.

Ранее стало известно, что досрочные выборы в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции завершились победой «Нового народного фронта» — левой коалиции, одним из лидеров которой является Жан-Люк Меланшон. Возглавляемая Марин Ле Пен правая партия «Национальное объединение», уверенно победившая в первом туре, неожиданно потерпела поражение и смогла занять лишь третье место.

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      Максим Габриелян
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