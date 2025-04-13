Названа сумма призовых футболистам «Зенита» за победу над «Краснодаром»

Игроки «Зенита» получат по 250 тысяч евро призовых за победу над «Краснодаром»

Футболисты петербургского «Зенита» получат призовые за победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, в случае победы каждому игроку обещали по 110 тысяч евро. При этом при разгромном выигрыше с разницей в три мяча и более — по 250 тысяч евро.

Ранее 13 апреля «Зенит» одержал разгромную победу над «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Таким образом, после 24 матчей «Краснодар» остается лидером РПЛ, имея в активе 52 очка. «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.