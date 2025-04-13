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20:47, 13 апреля 2025Спорт

Названа сумма призовых футболистам «Зенита» за победу над «Краснодаром»

Игроки «Зенита» получат по 250 тысяч евро призовых за победу над «Краснодаром»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Футболисты петербургского «Зенита» получат призовые за победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, в случае победы каждому игроку обещали по 110 тысяч евро. При этом при разгромном выигрыше с разницей в три мяча и более — по 250 тысяч евро.

Ранее 13 апреля «Зенит» одержал разгромную победу над «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Таким образом, после 24 матчей «Краснодар» остается лидером РПЛ, имея в активе 52 очка. «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.

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