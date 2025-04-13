«Зенит» разгромил «Краснодар» в матче РПЛ

«Зенит» разгромно победил «Краснодар» со счетом 4:1 в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Первый мяч 16-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов. На 29-й минуте счет сравнял хавбек Андрей Мостовой. На 38-й минуте вывел сине-бело-голубых вперед нападающий Лусиано Гонду. На 80-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Максим Глушенков. На 90-й минуте окончательный счет установил хавбек Луис Энрике Андре.

Таким образом, после 24 матчей «Краснодар» остается лидером РПЛ, имея в активе 52 очка. «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.

В следующем туре «Краснодар» дома встретится с грозненским «Ахматом» 19 апреля. «Зенит» днем позднее примет подмосковные «Химки».