Российские власти оценили влияние топливных ограничений на наличие товаров в магазинах

Алиханов: Топливные ограничения не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах

Ограничения отпуска топлива вносят коррективы в привычную модель заправки машин, которые доставляют товары, признал глава Минпромторга России Антон Алиханов, передает ТАСС. Однако, указал он, это не влияет на наличие и доступность товаров в магазинах.

Он подчеркнул, что министерство постоянно следит за ценами на социально значимые товары и примет меры, если они поменяются на фоне ситуации с топливом. Однако в настоящее время сигналов от отрасли не было.

Со своей стороны замглавы министерства Роман Чекушов отмечал, что не видит завышения наценок в торговых сетях на социально значимые или сезонные товары и, соответственно, не имеет поводов для вмешательства в ценообразование.

Как говорил вице-премьер Александр Новак, сейчас ситуация с топливом в стране остается напряженной. По его словам, это происходит из-за летнего пика спроса, а также внеплановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.