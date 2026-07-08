В правительстве не заметили повышенных наценок на товары в магазинах

Замглавы Минпромторга Чекушов заявил об отсутствии поводов для сдерживания цен

Минпромторг России не видит завышения наценок в торговых сетях на социально значимые или сезонные товары и, соответственно, не имеет поводов для вмешательства в ценообразование. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы министерства Роман Чекушов.

Он подчеркнул, что ведомство в принципе не хотело бы применять какие-либо меры регулирования стоимости товаров в рознице, потому что они разрушают рыночный механизм. Изменения в одном сегменте вызовет дисбалансы и отзовется на других товарах, за счет которых ретейлеры попытаются компенсировать выпадающие доходы.

По словам чиновника, в Минпромторге стараются не привносить дополнительное регулирование в отрасль, которая и без того работает хорошо. Чекушов привел в пример торговые сети, которые иногда продают товары в убыток во время сезонного изменения цен ради сохранения объемов продаж. При этом он заверил, что в случае необходимости, если отрасль не разберется сама, ведомство подготовит необходимые предложения.

Ранее сообщалось, что инфляция в России за период с 23 по 29 июня замедлилась по сравнению с предыдущей неделей, с 0,25 процента до 0,22 процента.