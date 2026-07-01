Инфляция в России замедлилась

Минэкономразвития сообщило о замедлении недельной инфляции до 0,22 процента

За период с 23 по 29 июня 2026 года рост цен в России замедлился с 0,25 процента неделей ранее до 0,22 процента. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

В сегменте продовольственных товаров инфляция изменилась с 0,16 процента до 0,18 процента, однако отдельно в сегменте плодоовощной продукции упала в два раза — с 1,45 процента до 0,7 процента.

Непродовольственные товары выросли в цене на 0,42 процента, что ниже, чем неделей ранее (0,5 процента), а наблюдаемые услуги подешевели на 0,01 процента против подорожания в предыдущий период на 0,06 процента.

Сильнее всего подешевели огурцы (5,66 процента), куриные яйца (2,1 процента) и помидоры (1,77 процента). Среди услуг наибольшее падение показала поездка на Черноморское побережье РФ (минус 2,12 процента).

Ранее Банк России сообщил, что месячный прирост цен с исключением сезонности в пересчете на год в мае составил 1,8 процента. В апреле показатель достигал 2,4 процента.

Между тем в июне инфляция в еврозоне неожиданно замедлилась до 2,8 процента в годовом выражении, в то время как большинство экспертов ожидало 3 процента.