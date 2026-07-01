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14:54, 1 июля 2026Экономика

Европейская инфляция неожиданно замедлилась

Bloomberg: Подешевевшая нефть привела к неожиданному снижению инфляции в еврозоне
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

Инфляция в еврозоне в июне опустилась с майских 3,2 процента в годовом выражении до 2,8 процента, что ниже ожиданий экспертов, предполагавших снижение до трех процентов. Об этом пишет Bloomberg.

Основной причиной такой ситуации издание называет резкое снижение мировых цен на нефть, связанное с улучшением ситуации на Ближнем Востоке. Базовая инфляция также оказалась ниже прогнозов — 2,4 процента вместо 2,6 процента.

В отдельных странах рост цен приблизился к целевому показателю Европейского центробанка (ЕЦБ). Во Франции инфляция и вовсе достигла желаемых двух процентов.

Аналитики по-прежнему считают, что рост цен еще может разогнаться, поскольку на ситуацию могут повлиять вторичные факторы. Тем не менее июньский результат вынуждает их пересмотреть вероятность нового повышения процентных ставок и прогноз по продолжительности цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Ранее ЕЦБ сообщил, что медианная оценка воспринимаемой инфляции за последние 12 месяцев в июне составила четыре процента, что стало самым высоким значением с июля 2024 года.

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