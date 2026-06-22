Банк России сообщил о сокращении месячной инфляции на четверть

ЦБ: Месячная инфляция замедлилась в России в мае до 1,8 %

Банк России сообщил, что месячный прирост цен с исключением сезонности в пересчете на год составил в мае 1,8 процента, сократившись к апрельским 2,4 процента на четверть.

Годовая инфляция, как следует из материалов регулятора, также снизилась в прошлом месяце — с 5,58 до 5,31 процента. При этом к 15 июня под влиянием ряда текущих факторов рост цен снова ускорился, составив 5,63 процента.

«Рост цен второй месяц подряд сдерживали волатильные компоненты, но ценовое давление в устойчивой части индекса потребительских цен также ослабевало, что отчасти связано с динамикой валютного курса», — говорится в комментарии.

Овощи и фрукты в мае дешевели заметно сильнее сезонной нормы, а услуги продолжили дорожать сильнее, особенно в сегментах с высокими расходами на оплату труда, подчеркнули в ЦБ.

Так, в целом годовые приросты цен составили в мае 2,86 процента для продовольственных товаров, 4,19 процента — для непродовольственных и сразу 10,13 процента — в сфере услуг.

