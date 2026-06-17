Инфляцию в России оценили

Годовая инфляция выросла в России за неделю с 9 по 15 июня

Недельная инфляция в РФ составила с 9 по 15 июня 0,15 процента после 0,2 процента 2-8 июня. Об этом говорится в опубликованном Минэкономразвития обзоре.

Из данных ведомства следует, что годовые темпы роста цен ускорились с 5,5 до 5,6 процента. Как уточняет «Интерфакс», показатель вырос до 5,63 процента с 5,31 процента на конец мая, если оценивать его, исходя из недельной динамики, как это делает Центробанк.

Вклад в рост цен продолжает вносить плодоовощная продукция — на 1,6 процента. Также средняя стоимость поездки на отдых на Черноморское побережье выросла за неделю на 2,21 процента. При этом молоко подешевело на 0,47 процента, а яйца — на 2,19 процента.

На последней неделе мая цены в России также выросли на 0,15 процента. В целом за прошлый месяц сезонно сглаженная инфляция снизилась в стране с апрельских 0,19 процента до тех же 0,15 процента, оказавшись ниже уровня октября 2022 года.