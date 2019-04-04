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Украинские националисты поддержали Порошенко

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Петр Порошенко

Украинская националистическая партия «Украинская национальная ассамблея — Украинская националистическая самооборона» (УНА — УНСО, запрещена в России) поддержала действующего президента страны Петра Порошенко. Об этом говорится в заявлении партии.

Члены организации призвали голосовать за Порошенко, поскольку считают лидера президентской гонки шоумена Владимира Зеленского угрозой для Украины. По их мнению, нынешний глава государства, несмотря на все его недостатки, позволил стране «выстоять под российским нашествием» и много сделал для развития украинского языка, культуры и церкви.

«Угроза избрания Владимира Зеленского — это не только угроза возвращения всевластия олигархов. Это прорыв "русского мира" в самое сердце украинского государства, это реальная угроза реванша Москвы», — говорится в заявлении партии.

Представители УНА — УСНО призвали членов других украинских партий со схожей идеологией также поддержать Порошенко.

Во время предвыборной компании активисты одной из националистических организаций «Национальный корпус» устроили беспорядки на выступлении действующего президента. Они требовали раскрыть хищения в оборонной промышленности страны, заблокировали кортеж главы государства и устроили стычки с полицией. Порошенко покинул мероприятие в сопровождении охраны. Ранее украинские националисты провели марш на майдане Незалежности и потребовали посадить Порошенко в тюрьму.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во втором туре, намеченном на 21 апреля, будут бороться Зеленский с результатом в 30,24 процента и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов — 15,95 процента.

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