Жители российского поселка организовали пенную вечеринку для знакомства с соседями

Жители поселка под Оренбургом с размахом отметили день соседей

Жители поселка Экодолье в Оренбургской области в размахом отметили день соседей и сняли это на видео. Роликом поделилась одна из местных жительница в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«В один прекрасный день мы решили отметить новоселье всех. Инициативная группа соседей все подготовила, вынесли столы, еду, заказали для детей аниматоров, пенную вечеринку. [Мы] пели песни, танцевали, смотрели мультики под звездами и запустили салют. Самое главное, что все соседи хотели этот праздник, помогали», — поделилась автор видео.

В комментариях под публикацией пользователи заметили, что многие соседи автора ролика оказались молодыми, что, по их мнению, в большей степени помогло организовать праздник на таком высоком уровне.

«Я люблю наше поколение людей», «Если соседи, то только такие», «Вот повезло так повезло с соседями!» — прокомментировали юзеры.

Ранее в городе Выксе Нижегородской области местные жители с размахом отметили открытие автобусной остановки, сняв все на видео. Праздник восхитил пользователей сети.