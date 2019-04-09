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Лукашенко ответил на «гвалт» по поводу его слов об украинских выборах

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «гвалтом» бурную реакцию на его заявления о возможных итогах президентских выборов на Украине. Его слова цитирует агентство БелТА.

«Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, — не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь?» — сказал он, не уточнив, кто именно выражал возмущение его словами.

По словам Лукашенко, он не высказывал поддержки ни одному из кандидатов, тогда как в его высказываниях усмотрели симпатию к действующему главе украинского государства Петру Порошенко. «Как будто Порошенко у меня друг, а [Владимир] Зеленский враг», — удивился белорусский президент.

По мнению Лукашенко, сейчас Зеленского активно «дубасят» различные СМИ, в том числе и российские. У президента Белоруссии вызывает возмущение, что журналисты постоянно апеллируют к артистической карьере лидера президентской гонки. В качестве примера он привел бывшего президента США Рональда Рейгана, который до начала политической карьеры также был актером.

Кроме того, белорусский лидер напомнил, что решение многих вопросов на Украине зависит от одобрения парламента, и призвал дождаться результатов выборов в Верховную Раду, которые запланированы на 27 октября.

Ранее Лукашенко высказал мнение, что действующему главе Украины удастся переизбраться на второй срок. Комментируя так называемое протестное голосование за Зеленского, белорусский лидер посоветовал украинцам остаться дома вместо того, чтобы голосовать за кандидата, который не устраивает их до конца, и потом «горько каяться десять или более лет».

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.

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