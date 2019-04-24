Украинский оппозиционер рассказал о тайных симпатиях Лукашенко к Зеленскому

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко верно предсказал победителя президентских выборов на Украине. Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина». Запись программы доступна на YouTube.

«По поводу Лукашенко я скажу впервые, я обещал раскрыть одну тайну и я ее раскрою. Причем в прямом эфире, впервые», — сказал Медведчук.

По словам политика, во время встречи 4 апреля белорусский лидер заявил, что победу на выборах одержит Владимир Зеленский. Однако президент попросил Медведчука не говорить об этом журналистам.

Команда Зеленского уже обращалась к Лукашенко после второго тура выборов. Сторонники избранного президента заявили, что Киев продолжит курс на сближение с Минском, так как обе страны имеют общие риски. «Когда мы взвесим все плюсы и минусы, президент Белоруссии [Александр Лукашенко] сделает правильный выбор», — уверены сторонники Зеленского.

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Ранее Лукашенко публично высказывал мнение, что действующему президенту Украины Петру Порошенко удастся переизбраться на второй срок. Впервые он сделал это во время большого разговора с представителями СМИ 1 марта.

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. По итогам обработки 100 процентов протоколов Зеленский набирает более 73 процентов голосов, а Порошенко — около 24 процентов.

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