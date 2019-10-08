Ополченцам Донбасса отказали в депутатском мандате

Ополченцы Донбасса не смогут избираться в Верховную Раду в случае прекращения конфликта и установления мира в регионе. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По словам министра, данный вопрос является для Киева политической «красной линией». «Ополченцы не станут депутатами... Например, люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся... и не сядут рядом с депутатами Верховной Рады», — сказал Пристайко.

Он добавил, что безопасность украинского народа, возвращение в состав страны территорий, суверенитет и территориальная целостность Украины — это приоритет для команды президента страны Владимира Зеленского. Пристайко отметил, что новые украинские власти пытаются завершить то, что было начато предшественниками, начиная с минских соглашений.

Политик добавил, что если минский процесс не выполняется и «мы застряли в нем, теряем людей, деньги, и эта опухоль, которая "живет в нас", отравляет нас, не дает нам стартовать вперед, не дает развиваться как государству», то Киеву нужно обращаться к мировому сообществу с тем, чтобы создать миссию «по поддержанию мира между нами».

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Ранее Пристайко заявил, что выборы на не подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей состоятся, когда там будут обеспечены условия безопасности. Глава МИД подчеркнул, что голосование пройдет исключительно в соответствии с украинским законодательством, а также при условии присутствия независимого наблюдателя ОБСЕ.

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера» по мирному урегулированию. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях непризнанных республик.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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