Украинский кавээнщик в СНБО займется работой «с людьми и словами»

Украинский комик и бывший участник Клуба веселых и находчивых (КВН) Сергей Сивохо заявил, что на посту секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса будет отвечать только за гуманитарную политику. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, на новой должности он займется работой «с людьми и словами». Сивохо заверил, что вместе с ним в СНБО будут работать выходцы из Донбасса, у которых «огромное желание» закончить войну, «в том числе в головах». При этом он попросил не спешить с «хайпом» и «хейтом» и не делать преждевременных выводов о его назначении.

Он заверил, что скоро все увидят конструктивный диалог по вопросу урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. «Не ожидал, что у меня столько поклонников, в том числе тайных. В любом случае всем огромное спасибо за внимание ко мне и к теме Донбасса. Понимаю, что болит, что нет простых решений, и все уже устали надеяться и ждать», — написал он.

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21 октября стало известно о назначении Сивохо на пост секретаря СНБО. В то же время он является креативным продюсером студии «Квартал 95», участвовал в командах КВН Сборная ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ и Сборная XX века. На внеочередных выборах в Верховную Раду Сивохо баллотировался от партии «Слуга народа» по мажоритарному округу в Донецкой области, однако не набрал необходимого числа голосов.

Ранее в октябре спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал важнейшим аспектом реинтеграции Донбасса информационную политику, поскольку «возвращать людей нужно ментально». Он также отметил, что для реинтеграции региона потребуется целый комплекс мероприятий.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти.

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