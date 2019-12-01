Макрон заступился за Россию перед НАТО

Главным противником НАТО является вовсе не Россия или Китай, а международный терроризм. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии юбилейного саммита НАТО, посвященного 70-летию альянса, пишет немецкая газета Bild.

Макрон стремится к более тесному сотрудничеству с Россией, отмечает газета. «Является ли Россия нашим врагом? Я не верю в это», — сказал французский президент, добавив, что хотел бы выстроить «новую архитектуру доверия и безопасности в Европе».

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Профессор истории из Фрайбургского университета Йорн Леонард считает, что за словами французского президента стоит недовольство новым миропорядком, в частности, эрозией трансатлантических отношений и торговым конфликтом США и Китая. Историк полагает, что Макрон пытается понять, какую роль будет играть Франция в меняющихся внешнеполитических условиях, и ищет для своей страны новые внешнеполитические альтернативы.

Однако издание утверждает, что заявление Макрона, скорее всего, связано с недавней гибелью 13 французских солдат в Мали в ходе антитеррористической операции. На фоне этого французский президент заявил, что альянсу необходимо сосредоточиться на стратегических вопросах, в частности, на борьбе с терроризмом, а не только на финансовых и технических аспектах.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что планирует добиться лидирующей роли Франции в НАТО. По его словам, для этого необходимо ослабить влияние США на другие страны альянс. Кроме того, он заявил, что рассматривает стратегическое партнерство с Россией как одну из возможностей.

В ноябре французский президент заявил о «смерти мозга» НАТО. Макрон пояснил, что США все больше отворачиваются от Европы, и последней необходимо проснуться и начать наращивать собственную мощь. За свои слова французский президент подвергся критике со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга, а также канцлера Германии Ангелы Меркель, которые считают, что сейчас альянс силен как никогда.

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