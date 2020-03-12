Пик эпидемии коронавируса в Китае прошел

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 в Китае прошла свой пик: в городах очага заражения в провинции Хубэй уже неделю нет новых случаев заражения. Об этом заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает РИА Новости.

«В настоящее время, за исключением Уханя, во всех городах провинции Хубэй в течение уже одной недели не зарегистрировано новых случаев заражения», — сказал он на брифинге. По словам Ми Фэна, за пределами провинции выявили семь новых случаев, шесть из которых — ввозные. Он считает, что это свидетельствует: пик эпидемии, по крайней мере, этой ее волны, для Китая уже позади.

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10 марта сообщалось, что больницы, экстренно построенные в Ухане для борьбы с коронавирусом, опустели: большинство пациентов вылечились и были выписаны.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения. Более 4,6 тысяч больных скончались, более 68 тысяч вылечились. Основная часть заразившихся и погибших — более 80 тысяч и 3,1 тысяча соответственно — приходится на материковый Китай.

Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Ее симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 80 странах мира.

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