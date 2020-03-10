Число жертв обрушения находившегося на карантине отеля в Китае увеличилось

Число жертв обрушения находившегося на карантине отеля в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь увеличилось и достигло 20 человек по данным на утро вторника, 10 марта. Об этом заявил замглавы управления по чрезвычайным ситуациям КНР Шан Юн, передает ТАСС.

Также Юн сообщил, что 41 человек пострадал, десять человек находятся под завалами. Всего из-под завалов извлекли 61 человека. Китайские службы продолжают поисково-спасательную операцию.

8 марта сообщалось, что из-за обрушения погибли не менее десяти человек, из-под завалов извлекли 48 человек, всего под обломками оказался 71 постоялец.

Об обрушении здания отеля стало известно в субботу, 7 марта. У находившихся там постояльцев подозревали коронавирус.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 113 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 4016 человек, больше 63 тысяч — излечились.

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