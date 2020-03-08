Названо число погибших при обрушении находившегося на карантине отеля в Китае

Не менее десяти человек стали жертвами обрушения здания гостиницы в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь, которую использовали для карантина людей, имевших тесный контакт с заразившимися коронавирусом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Из-под завалов извлекли 48 человек, отмечает агентство. По официальной информации, под обломками здания оказался 71 постоялец, уточняет ТАСС.

Об обрушении здания отеля стало известно в субботу, 7 марта. У находившихся там постояльцев подозревали коронавирус. Кроме того, в гостинице могли быть иностранцы. Причина обрушения здания неизвестна.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано 106 165 случаев заражения коронавирусом. Более 80,5 тысячи из них — в Китае, более семи тысяч — в Южной Корее, почти по шесть тысяч в Италии и Иране. В остальных странах заболевших не более тысячи. 7 марта в России выявили четырех новых заразившихся. Все они вернулись из Италии.

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