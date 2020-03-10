Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин впервые приехал в очаг распространения коронавируса, город Ухань. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Китайский лидер прибыл, чтобы проверить, насколько хорошо местные власти борются с эпидемией COVID-19. Это его первый визит в Ухань с января, когда и началось распространение вируса.

Пока неизвестно, как долго Си Цзиньпин пробудет в городе. Он планирует встретиться с местными пациентами, медиками, полицейскими и добровольцами, которые оказывали помощь в борьбе с эпидемией.

В феврале председатель Китая подчеркивал, что Пекин объявил вирусу войну «до победного конца». Он отметил, что все государственные учреждения и партийные органы страны объединили усилия для борьбы с эпидемией.

По последним данным, пневмонией COVID-19 заболело более 114 тысяч человек, большинство находятся в Китае. Более 4 тысяч погибло, еще 64 тысячи вылечились.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Помимо Китая заболевших выявили более чем в 80 странах мира.

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