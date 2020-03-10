Срочно построенные из-за коронавируса больницы в Китае остались без пациентов

Все новые временные больницы в китайском Ухане, открытые для инфицированных коронавирусом, остались без пациентов. Медучреждения закрыли из-за улучшения ситуации в стране, сообщает телеканал CGTN.

Последние работники больниц, вышедшие в ночную смену, покинули учреждения. Телеканал сообщает, что они даже подготовили прощальную песню, которую исполнили перед отъездом.

Издание The Paper добавляет, что группа пациентов из 49 человек уже покинула больницы. Их выписали и отправили домой.

По последним данным, пневмонией COVID-19 заболели более 114 тысяч человек, большинство находятся в Китае. Более 4 тысяч погибли, еще 64 тысячи вылечились.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 80 странах мира.

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