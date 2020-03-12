Сбербанк и VisionLabs проанализировали влияние медицинских масок на безопасность

Сбербанк и компания VisionLabs, входящая в экосистему банка, проанализировали, могут ли медицинские маски повлиять на безопасность и распознавание лиц, особенно в крупных городах, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В сообщении отмечается, что провести данное исследование компанию подтолкнуло обострение угрозы коронавируса, увеличившее количество «людей в масках» на улицах. В VisionLabs задались вопросами: не помешает ли это биометрическим системам идентифицировать людей и имеет ли отношение к действительности тот факт, что в кинематографе преступники всегда скрывают лица полностью и никогда не пользуются медицинскими масками?

«Наши продукты могут распознать лицо даже при использовании медицинской маски. Мы в VisionLabs внедрили эту функцию в свой продукт еще в 2018 году и реализовали более 20 проектов в Юго-Восточной Азии и Японии, где маска на лице человека — норма повседневной жизни», — отметил в этой связи основатель и председатель правления компании VisionLabs Александр Ханин. «Безусловно, медицинская маска усложняет задачу распознавания, но мы научились с высокой точностью идентифицировать лица с накладными усами или бородой, надетыми очками, шарфом, шляпой, медицинской маской или другими аксессуарами. При распознавании наши алгоритмы учитывают большое количество признаков лица. Частичные перекрытия лица затронут некоторые из них, но алгоритм продолжит работать стабильно по оставшимся видимым признакам», — подчеркнул он.

Портал «Рамблер», входящий в экосистему Сбербанка, с 5 по 10 марта 2020 года провел опрос об отношении россиян к медицинским маскам. Лишь 3 процента респондентов сообщили, что постоянно пользуются этим средством для профилактики заражения вирусами. 9 процентов опрошенных делают это иногда или во время болезни. 88 процентов вообще не пользуются масками. Также 20 процентов участников опроса рассказали, что приобретают маски в аптеках, 8 процентов — в фармацевтических онлайн-магазинах, 28 процентов — «где придется», еще 1 процент — в неаптечных интернет-магазинах. 45 процентов из тех, кто пользуется маской, меняют ее несколько раз в день. 18 процентов используют одну маску в течение целого дня. У 7 процентов опрошенных одна маска служит несколько дней, а 30 процентов вообще не в курсе, что это средство профилактики надо регулярно обновлять.