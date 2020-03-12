Россия закроет въезд гражданам Италии

Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории. Соответсвующее распоряжение появилось на сайте правительства РФ.

Отмечается, что запрет начнет действовать с 13 марта. Он не распространяется на членов Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, которые имеют вид на жительство в России.

Помимо этого, МВД России обязали временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ с частной целью, для трудовой деятельности или учебы гражданам Италии, а также другим иностранцам, которые проживают или пребывают на ее территории.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразилось более 130 тысяч человек. Больше 4,7 тысяч скончались, а 68,6 тысяч — вылечились. В Италии число заразившихся составляет 12,4 тысячи человек.

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