Минздрав опроверг слухи о нескольких заразившихся коронавирусом на Кубани

В Минздраве Краснодарского края назвали ложными слухи о заражении коронавирусом нескольких жителей региона, которые распространяются в соцсетях. Об этом сообщают «Кубанские новости».

В ведомстве отметили, что информация о зараженных в Динском районе, Славянске-на-Кубани, станице Полтавской и других населенных пунктах не соответствует действительности.

В региональном Роспотребнадзоре изданию заявили, что в Краснодарском крае зарегистрирован только один случай коронавируса — у вернувшегося из Италии мужчины. Его поместили в инфекционный бокс, а лица, с которым контактировал россиянин с коронавирусом, находятся под медицинским наблюдением.

Издание отмечает, что карантинных мер в регионе пока вводить не планируется.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявлены еще 11 человек, заразившихся коронавирусом. Пятеро заболевших находятся в Москве, трое — в Санкт-Петербурге, еще по одному — в Подмосковье, Ленинградской области и Пермском крае. В общей сложности число зарегистрированных в России случаев заражения коронавирусом достигло 45.

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