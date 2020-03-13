Найден первый заразившийся коронавирусом под Петербургом

Первого в Ленинградской области заразившегося коронавирусом нашли в Кудрово. Женщину доставили в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По информации агентства, женщина недавно вернулась из Италии. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

В этот же день власти региона ввели запрет на массовые мероприятия с участием более одной тысячи человек из-за коронавируса. Он будет действовать с 16 марта по 30 апреля. Соответствующий приказ подписал губернатор региона Александр Беглов, уточняет ТАСС.

Ранее в центре Уфы медики в специальных костюмах прибыли в российскую школу, чтобы забрать и поместить в карантин по коронавирусу ученицу, которая недавно летала во Францию. У девочки проявились симптомы ОРВИ: поднялась температура, появился кашель и заболела голова.

По последним данным, всего в России зарегистрировано 34 случая заражения вирусом. Шесть человек выздоровели. Остальные инфицированные проходят лечение в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Липецке, Забайкалье, Белгородской и Калининградской областях, Краснодарском крае. На карантине в столице находятся более тысячи человек.

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