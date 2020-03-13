Медики в спецкостюмах прибыли в российскую школу за летавшей во Францию ученицей

В центре Уфы медики в специальных костюмах прибыли в российскую школу, чтобы забрать и поместить в карантин по коронавирусу ученицу, которая недавно летала во Францию. Об этом сообщает региональное издание Bash.news.

По информации журналистов, после поездки во Францию у девочки проявились симптомы ОРВИ: поднялась температура, появился кашель и заболела голова. Бригада медиков в спецкостюмах забрала ученицу элитной гимназии в медучреждение после второго урока.

«Прочитала симптомы коронавируса, стало страшно. И не потому, что у меня кашель и голова болит, просто его очень сложно отличить от гриппа, ОРВИ и простуды. Завтра я никуда не пойду, так как буду сдавать анализы на коронавирус. Надеюсь, я здорова», — сказала госпитализированная школьница.

По последним данным, всего в России зарегистрировано 34 случая заражения вирусом. Шесть человек выздоровели. Остальные инфицированные проходят лечение в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Липецке, Забайкалье, Белгородской и Калининградской областях, Краснодарском крае. На карантине в столице находятся более тысячи человек.

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