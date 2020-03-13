Российский раввин оценил вероятность конца света из-за коронавируса

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода дал оценку вероятности наступления конца света из-за коронавируса, экономических потрясений и войн. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы пользователей Instagram, сообщает «Интерфакс» в пятницу, 13 марта.

«Перечисленные катаклизмы нельзя рассматривать как что-то сверхъестественное, и уж точно они не являются признаками приближения Машиаха (конец света в иудаизме связан с его приходом — прим. "Ленты.ру")», — сказал Борода.

Раввин отметил, что распространение коронавируса в наши дни не сравнимо со страшными эпидемиями прошлого, как, например, испанский грипп после Первой мировой войны или чума в Средние века. «Это были эпидемии, которые реально ставили вопрос выживания человечества. Сейчас так вопрос, к счастью, не стоит», — полагает глава Федерации еврейских общин России.

Что же касается войн между странами, то они, по его словам, стали привычным состоянием общества и продолжались в мировой истории дольше, чем периоды мира.

По последним данным, в мире зафиксировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 4,7 тысячи больных скончались, 68 тысяч вылечились. В России 34 факта инфицирования, шесть пациентов уже выздоровели.

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